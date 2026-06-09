«Непозволительная слабость»: эксперт указал на неготовность США и Ирана идти на компромиссы

Ранее Дональд Трамп анонсировал скорую сделку с Ираном. По его словам, стороны могут заключить соглашение всего за два-три дня. В пакете — отказ Тегерана от ядерного оружия и открытие Ормузского пролива. Однако несколькими часами ранее американский лидер заявлял, что Вашингтон выйдет на сделку с Тегераном в ближайшие недели.
По словам эксперта, судя по официальным заявлениям сторон, ни США, ни Иран пока не готовы идти на компромиссы. Юрк напомнил, что США требуют полного разблокирования Ормузского пролива, отказа Ирана от взимания платы за проход через него, а также ликвидации иранской ядерной программы. Иран же выступает за отмену санкций и разблокирования всех своих замороженных активов.
Уступки в условиях самого серьезного за все время конфликта его обострения обеими сторонами воспринимаются как проявление непозволительной слабости.
По мнению собеседника Новостей Mail, в нынешних условиях сорвать соглашение способен любой неосторожный шаг. Это и усталость Трампа от бесплодных с его точки зрения переговоров, и провокативные действия Израиля, и возможное обострение внутриполитических противоречий в Иране.
Пока можно говорить только о возможности заключении необязательного к исполнению меморандума, текст которого в любом случае будет максимально выхолощен, чтобы обе стороны могли сохранить лицо и объявить о своей победе.
Однако даже такой исход в сложившихся обстоятельствах выглядит труднодостижимым, резюмирует Юрк.
По подсчетам CNN, глава Белого дома уже более 30 раз заявлял, что сделка с Ираном не за горами. Американский канал призвал больше не воспринимать эти заявления Трампа всерьез.