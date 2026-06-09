«Непозволительная слабость»: эксперт указал на неготовность США и Ирана идти на компромиссы

Президент США Дональд Трамп уже не первый раз заявляет, что сделка с Ираном близка, однако существенных подвижек пока не произошло. Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Алексей Юрк в беседе с Новостями Mail рассказал, почему соглашение до сих пор не достигнуто и каковы реальные перспективы диалога.