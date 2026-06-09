Екатеринбургские депутаты поспорили из-за сквера Бориса Рыжего

Депутат Александр Колесников отметил, что, помимо Бориса Рыжего, в честь которого назван сквер и выделены средства, Екатеринбург славен и другими людьми.
«У нас почему-то выделяются в бюджете средства на сквер Бориса Рыжего. Не могу понять почему. Он заслуженный гражданин? А вот на сквер Ярослава Лешукова, Жоржа Токарева, Геря Советского Союза, прокурора Попова никто денег не выделяет», — посетовал Колесников.
Другой парламентарий Константин Киселев заявил, что Рыжий — поэт, известный не только в России, но во всем мире, его произведения переведены на десятки языков.
«Мы знаем, что его сравнивают не только с Есениным, но и с Пушкиным. Я понимаю, что есть другие, славные имена. Но не надо противопоставлять, надо искать некий баланс. Один сквер — другой сквер, одна школа — другая школа. Надо смотреть по возможностям и финансам», — отметил Киселев.
ЕАН писал, что сквер Бориса Рыжего планировали благоустроить еще в 2025 году. На эти цели в бюджете города заложили около 30 млн рублей. Из них 13 млн рублей — на освещение. Остальные 17 млн рублей, которые должны были пойти на дальнейшее обустройство сквера в 2025 году, ушли на ремонт парка 50-летия ВЛКСМ.
Сквер Бориса Рыжего расположен на улице Титова, между улицами Ферганской и Братской.
По проекту вход в парк будет находиться с северной стороны, сквер разделен на зону школы, воркаут-зону, детскую площадку, фудкорт.
Особенностью плана благоустройства территории стала так называемая фан-зона, где будут расположены амфитеатр, торшеры и стол для имитации кабинета, в котором работал поэт. Фан-зону авторы хотят разместить напротив дома, в котором жил Борис Рыжий.