Екатеринбургские депутаты поспорили из-за сквера Бориса Рыжего

«Мы знаем, что его сравнивают не только с Есениным, но и с Пушкиным. Я понимаю, что есть другие, славные имена. Но не надо противопоставлять, надо искать некий баланс. Один сквер — другой сквер, одна школа — другая школа. Надо смотреть по возможностям и финансам», — отметил Киселев.