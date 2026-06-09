Госдума приняла закон об особом режиме охраны военных объектов

«Но самое главное — не городки защитить от дальнобойных ракет, что, в принципе крайне необходимо, а самое главное — воспретить пуски дальнобойных ракет по нашей территории. Вот это самое главное», — подчеркнул парламентарий.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев отметил в беседе с RTVI, что дополнительные меры защиты «никогда не помешают, тем более, что они совершенствуются».
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил на пленарном заседании, что поправки устанавливают меры по обеспечению безопасности военных объектов в закрытых городках. Он подчеркнул, что нормы в первую очередь касаются объектов, имеющих стратегическое значение.
Обсуждение свернул председатель Госдумы Вячеслав Володин, заявив, что «закон понятен».
Также закон ускоряет строительство инфраструктуры для защиты от атак беспилотников. Это происходит за счет отказа от излишних процедур согласования.
Общевойсковые уставы теперь будут регламентировать порядок принятия решения о пресечении работы беспилотников и перечень должностных лиц ВС РФ, которые уполномочены на это.
Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев объяснил журналистам: «Существующие нормативы создавались в других условиях, и не учитывают современных угроз, а промедление из-за долгих согласований недопустимо, так как оно ставит под удар безопасность людей и сохранность критически важных объектов. Поэтому в исключительных случаях только во время проведения СВО необходимые решения будут приниматься федеральными и региональными органами, координирующими деятельность по защите от воздушного нападения».