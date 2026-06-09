Госдума приняла закон об особом режиме охраны военных объектов

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев объяснил журналистам: «Существующие нормативы создавались в других условиях, и не учитывают современных угроз, а промедление из-за долгих согласований недопустимо, так как оно ставит под удар безопасность людей и сохранность критически важных объектов. Поэтому в исключительных случаях только во время проведения СВО необходимые решения будут приниматься федеральными и региональными органами, координирующими деятельность по защите от воздушного нападения».