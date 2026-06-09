Бандиты ОПГ «Сельмаш» вымогали деньги у похоронщиков

Циничная и беспощадная преступная империя, почти десятилетие державшая в страхе Ростов-на-Дону, получила по заслугам. Апелляционная инстанция Ростовского областного суда изменила приговор 15 членам организованной преступной группы (ОПГ) «Сельмаш». По информации УФСБ России по региону, участникам сообщества назначили сроки от 7,5 до 22 лет колонии, а также штраф, совокупный размер которого составил 18,2 млн рублей.
По версии следствия, банда действовала с 2011 по 2019 год и заработала на крови и чужом горе почти 200 млн рублей. Преступники разделили свои фронты между двумя уязвимыми сферами: терроризировали заключённых в колониях и монополизировали одно из крупных кладбищ донской столицы, превратив место последнего упокоения в «кормушку». Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Страх и насилие.
Одной из самых жутких группировок юга России руководил «вор в законе» Нодар Асоян по кличке Нодар Руставский. Другими ключевыми фигурами выступали Георгий Иванов и Валерий Стурки. Иванов «заведовал» вымогательством в местах лишения свободы. Находясь в исправительных учреждениях региона, как ранее сообщала объединённая пресс-служба судов Ростовской области, бандиты под угрозой физической расправы заставляли заключённых переписывать на себя недвижимость, а их родных — переводить деньги на подконтрольные счета. Только по доказанным эпизодам ущерб в этой сфере превысил 1,5 млн рублей.
Вторым направлением руководил Валерий Стурки — брат главаря банды, чьи подельники превратили Северное городское кладбище в источник криминального дохода. Предприниматели, занимавшиеся установкой памятников, были вынуждены платить дань: по тысяче рублей за каждое новое надгробие, а ещё — крупные суммы за само право работать на территории. Тех, кто отказывался подчиняться, жестоко избивали и угрожали разбить уже установленные памятники. Только по одному доказанному эпизоду суд оценил причинённый ущерб в 15,6 млн рублей.
Методы сельмашевцев не знали пощады, и любые попытки сопротивления безжалостно пресекались. Так, в 2013 году бандиты потребовали у ростовского предпринимателя 7,2 млн рублей якобы в счёт долга. За отказ бизнесмена сначала жестоко избили, а затем выстрелили в него из травматического оружия. Тогда Первомайский районный суд признал одного из участников группировки — Виктора Саенко — виновным. Его на восемь лет отправили в колонию строгого режима, а также назначили штраф в размере 300 тыс. рублей.
Другой бандит — Дмитрий Шевченко — в 2016 году участвовал в вымогательстве денег у предпринимателя, специализировавшегося на похоронных услугах. Когда в апреле 2020 года на Дону возбудили уголовное дело о вымогательстве, совершенном группой лиц с применением насилия, Шевченко сумел скрыться от задержания. Пять лет он провёл на свободе, используя поддельные документы. Но в январе 2026-го его всё же задержали.
Главарь — в розыске.
Задержания участников банды начались еще в октябре 2019 года. В сентябре прошлого года Ворошиловский районный суд Ростова вынес приговор 15 ОПГ, обвиняемым в вымогательстве и мошенничестве. Подсудимые получили сроки от 7,5 до 23 лет лишения свободы, а также штрафы на сумму до 5 млн рублей.
Однако защита осуждённых решила обжаловать вердикт в вышестоящем суде. Рассмотрев апелляцию по делу банды, Ростовской областной суд изменил приговор, назначив членам группировки сроки от 7,5 до 22 лет колонии, а также штраф общей суммой 18,2 млн рублей. Подсудимые участвовали в заседании с помощью видеоконференцсвязи. Для некоторых из них сроки были уменьшены, для других — наоборот, ужесточены. Самые большие сроки получили Георгий Иванов — 22 года колонии особого режима (ранее ему назначили 23 года) и Валерий Стурки — 21 год колонии строгого режима (его приговор оставлен без изменений).
Для Дениса Карпенко наказание сократилось с 18 до 15 лет лишения свободы.
Сергей Бондаренко и Гаджимурад Гасанов также отправятся в колонию особого режима на сроки от 15 до 18 лет. 15 лет особого режима получил Николай Пивоваров.
Михаил Кан проведет в заключении 11 лет, а Сергей Опрышко — 10 лет. Оба будут отбывать наказание в колонии особого режима.
Ещё четверо подсудимых — Зурик Цатава, Сергей Коваленко, Сергей Осипов и Дмитрий Олиференко — получили сроки от 8 до 10 лет в колонии строгого режима. Азиз Бадалов осуждён на 7,5 года строгого режима.
Между тем главное звено преступной сети до сих пор не понесло заслуженного наказания. Нодари Асоян сейчас скрывается за рубежом и находится в международном розыске. Всего по делу «Сельмаша» в разное время были осуждены 25 человек, включая адвокатов Дмитрия Сидорова и Романа Кржечковского, обеспечивавших им юридическое прикрытие.
Добавим, что разгром банды в спецслужбах называют одним из самых серьёзных ударов по организованной преступности в Ростовской области за последние годы.