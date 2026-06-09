Бандиты ОПГ «Сельмаш» вымогали деньги у похоронщиков

Методы сельмашевцев не знали пощады, и любые попытки сопротивления безжалостно пресекались. Так, в 2013 году бандиты потребовали у ростовского предпринимателя 7,2 млн рублей якобы в счёт долга. За отказ бизнесмена сначала жестоко избили, а затем выстрелили в него из травматического оружия. Тогда Первомайский районный суд признал одного из участников группировки — Виктора Саенко — виновным. Его на восемь лет отправили в колонию строгого режима, а также назначили штраф в размере 300 тыс. рублей.