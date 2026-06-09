Госдума ввела штрафы за отказ от авторизации пользователей из РФ

Теперь за отказ проводить идентификацию посетителей одним из способов, прописанных в законе об информации, придется платить. Для граждан штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей. Должностным лицам грозит наказание в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Самый крупный штраф — для юридических лиц: от 500 до 700 тысяч рублей.
Антон Горелкин, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике и один из авторов законопроекта, пояснил суть нововведений. Он напомнил, что норма об обязательной авторизации уже действует. Пользователи из РФ могут подтверждать свою личность через номер мобильного телефона, Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), ЕБС или через российский сервис авторизации.
«Обычных пользователей интернета штрафы не коснутся — только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон», — подчеркнул Горелкин. По его словам, «инициатива направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран».
Помимо правил авторизации, закон вводит ответственность за нарушения в сфере рекомендательных технологий. Если владелец ресурса не соблюдает требования к их применению, штрафы будут такими же: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для компаний — от 500 до 700 тысяч.
Наказание грозит и за другие нарушения. Речь идет о случаях, когда информация выдается с помощью рекомендательных алгоритмов, но пользователей об этом не предупреждают. Также под штраф попадает отсутствие на ресурсе документа с правилами работы таких технологий, адреса электронной почты для юридически значимых сообщений или данных о владельце (ФИО для физлица или названия для юрлица).
Если владелец ресурса попадется на подобных нарушениях повторно, размер штрафных санкций вырастет. Для граждан штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч, а для юридических лиц — от 1 миллиона до 1 миллиона 400 тысяч рублей.
Отдельно закон устанавливает санкции за игнорирование требований Роскомнадзора. Если ведомство предпишет прекратить выдачу информации с помощью рекомендательных технологий, а владелец ресурса этого не сделает, последует наказание. За первое нарушение гражданам грозит штраф, за повторное — суммы вырастут до 40−80 тысяч рублей для физических лиц, до 120−200 тысяч для должностных лиц и до 1,4−2,8 миллиона рублей для компаний.
Напомним, что под рекомендательными технологиями понимаются информационные системы, которые собирают, систематизируют и анализируют данные о предпочтениях пользователей, чтобы предлагать им контент.