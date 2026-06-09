Госдума ввела штрафы за отказ от авторизации пользователей из РФ

Помимо правил авторизации, закон вводит ответственность за нарушения в сфере рекомендательных технологий. Если владелец ресурса не соблюдает требования к их применению, штрафы будут такими же: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для компаний — от 500 до 700 тысяч.