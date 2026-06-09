Госдума ужесточила финансовый контроль для иностранных агентов

Отдельный блок поправок касается рекламы. С 1 сентября 2026 года вступает в силу запрет на размещение социальной рекламы на ресурсах, которые принадлежат иностранным агентам. Кроме того, закон прямо указывает: физические и юридические лица из реестра иноагентов не могут выступать рекламодателями для таких кампаний.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил логику нововведений. «Это позволит повысить контроль за денежными операциями иноагентов и предупредить случаи сокрытия полученных ими денежных средств», — заявил он.
Володин также подчеркнул, что принятые меры направлены на защиту национальных интересов. По его словам, таким образом «мы защищаем суверенитет государства и наших граждан от тех, кто предал свою страну и открыто выступает на стороне недругов России».