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Госдума ужесточила финансовый контроль для иностранных агентов

Госдума окончательно утвердила закон, который ужесточает контроль за финансами иностранных агентов. Документ прошел сразу второе и третье чтения во вторник.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Новые правила обязывают госорганы, банки и другие финансовые структуры оперативно делиться данными с Минюстом. Если ведомство запрашивает информацию о финансово-хозяйственной деятельности иноагента, ответ нужно направить в течение трех рабочих дней, пишет «Интерфакс».

Отдельный блок поправок касается рекламы. С 1 сентября 2026 года вступает в силу запрет на размещение социальной рекламы на ресурсах, которые принадлежат иностранным агентам. Кроме того, закон прямо указывает: физические и юридические лица из реестра иноагентов не могут выступать рекламодателями для таких кампаний.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил логику нововведений. «Это позволит повысить контроль за денежными операциями иноагентов и предупредить случаи сокрытия полученных ими денежных средств», — заявил он.

Володин также подчеркнул, что принятые меры направлены на защиту национальных интересов. По его словам, таким образом «мы защищаем суверенитет государства и наших граждан от тех, кто предал свою страну и открыто выступает на стороне недругов России».

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