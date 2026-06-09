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NZZ: у Ирана закончилось стратегическое терпение

Новая доктрина безопасности Ирана заключается в том, что лучше нанести удар, чем ждать. Но этот подход сопряжен с рисками, пишет Даниэль Бем в статье для швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В материале говорится, что у руководства Ирана за плечами «два ужасных года»: все это время в Тегеране «безучастно» наблюдали, как рушится их власть на Ближнем Востоке. Сначала Израиль разгромил ХАМАС и практически сровнял с землей сектор Газа, а затем ликвидировал главу «Хезболлы» Хасана Насраллу. Вскоре после этого в Сирии рухнул дружественный Ирану режим Башара Асада. А в июне 2025 года израильские истребители уже беспрепятственно нанесли удары по самому Тегерану.

Иран, по мнению автора, был унижен. Но теперь у него закончилось «стратегическое терпение».

Впервые с момента вступления в силу апрельского соглашения о прекращении огня с США Иран в минувшее воскресенье выпустил ракеты по Израилю.

Тегеран, как считает Бем, начал придерживаться новой доктрины безопасности: наносить удары, а не ждать.

Во главу угла поставили прямую защиту вместо символических ответов. Таким образом Иран хочет вернуть утраченный престиж и влияние в регионе.

Вновь обретенную уверенность Тегерана автор объясняет «серьезным ударом по затылку», который пришлось стерпеть руководству Ирана. Именно «лобовая атака» США и Израиля на пошатнувшийся режим весной этого года привела к стратегическим изменениям в стране, пишет Бем. До этого иранцы всегда боялись большой войны. Но после того, как им ее навязали, Тегерану уже было нечего терять.

Кроме того, иранцы осознали, что у них гораздо больше рычагов влияния, чем казалось.

Закрытие Ормузского пролива и удары по нефтяным государствам Персидского залива, которыми Иран отреагировал на нападение США и Израиля, мгновенно обернулись козырными картами в руках Тегерана.

Более того, в Иране, по мнению Бема, появились «новые люди с новыми идеями».

Молодые кадры давно были недовольны консервативным подходом «старой гвардии», члены который застали кровавую ирано-иракскую войну и боялись рискованных шагов. Но после убийства верховного лидера Али Хаменеи пришли «новые люди», и Иран начал действовать решительнее.

Однако жесткий курс иранцев сопряжен с рисками, предупреждает автор.

Он оставляет «выжженную землю, гнев и ужас» не только в Ливане, но и в других арабских странах, пишет Бем.

Но самое главное, по мнению автора, что козыри Ирана могут обесцениться быстрее, чем хотелось бы Тегерану. Например, не исключено, что через несколько месяцев появятся альтернативные пути транспортировки нефти и газа в обход Ормузского пролива. А война — из-за того же Ливана — станет непосильным бременем для экономически неблагополучного Ирана. И сейчас израильтяне, на взгляд Бема, полны решимости поднять цену для Тегерана, несмотря на окрик из Вашингтона прекратить огонь.

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