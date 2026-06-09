NZZ: у Ирана закончилось стратегическое терпение

В материале говорится, что у руководства Ирана за плечами «два ужасных года»: все это время в Тегеране «безучастно» наблюдали, как рушится их власть на Ближнем Востоке. Сначала Израиль разгромил ХАМАС и практически сровнял с землей сектор Газа, а затем ликвидировал главу «Хезболлы» Хасана Насраллу. Вскоре после этого в Сирии рухнул дружественный Ирану режим Башара Асада. А в июне 2025 года израильские истребители уже беспрепятственно нанесли удары по самому Тегерану.