МИД РФ: США должны вывести ядерное оружие из Европы

«Принимая во внимание возможность поражения важнейших объектов гражданской и военной инфраструктуры на территории России, размещенное в Европе американское ядерное оружие является по сути стратегическим, — указал дипломат в ходе семинара ПИР-Центра. — Поэтому мы настаиваем на том, чтобы оно было выведено из Европы, возвращено в США и вся инфраструктура для его размещения на территории Европы была демонтирована».