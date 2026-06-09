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МИД РФ: США должны вывести ядерное оружие из Европы

Российская сторона настаивает на выводе американского ядерного оружия с территории Европы и ликвидации всей инфраструктуры, предназначенной для его развертывания в этом регионе. С таким заявлением выступил глава делегации РФ на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.

Источник: РИА "Новости"

«Принимая во внимание возможность поражения важнейших объектов гражданской и военной инфраструктуры на территории России, размещенное в Европе американское ядерное оружие является по сути стратегическим, — указал дипломат в ходе семинара ПИР-Центра. — Поэтому мы настаиваем на том, чтобы оно было выведено из Европы, возвращено в США и вся инфраструктура для его размещения на территории Европы была демонтирована».

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