Тиран убил жену кувалдой и хотел оспорить пожизненное

38-летний Станислав Фощенко из ревности убил сожительницу, избрав способ расправы, от которого кровь стынет в жилах. Несчастную жертву он привязал к бамперу машины и протащил по асфальту. А потом, не успокоившись, изувер добил некогда любимую женщину кувалдой. В конце прошлого года его осудили к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима.
Как стало известно rostov.aif.ru, не так давно мужчина пытался оспорить пожизненный срок. Адвокат Станислава просил судебную коллегию пересмотеть квалификацию дела или смягчичть условия отбывания наказания, а также отказать матери убитой в компенсации морального вреда и освободить подзащитного от уплаты процессуальных издержек. Однако приговор оставили в силе. Подробнее — в материале rostov.aif.ru.
Протащил полтора километра.
Отношения Станислава и Ангелины (имя изменено. — Ред.), матери двоих детей, один из которых с инвалидностью, начались в 2024 году. Однако идиллии не получилось: женщина поддерживала связь со своим бывшим партнёром Фёдором (имя изменено. — Ред.), что вызывало у Фощенко патологическую ревность.
Первый тревожный звонок прозвенел в апреле 2024-го. Узнав, что Ангелина находится у Фёдора, Фощенко приехал к дому соперника. Не дождавшись выхода женщины, он вооружился металлической трубой и методично разгромил принадлежавший ей автомобиль ВАЗ-2115. Он разбил все стекла, фары, деформировал кузов и повредил детали под капотом. Женщина работала в фирме по доставке продуктов и автомобиль был ей необходим. Она написала заявление в полицию, но позже помирилась с агрессором. И зря.
В ночь с 9 на 10 июня того же года в посёлке Реконструктор Аксайского района развернулась кровавая драма. Вечером за ужином Станислав с благоверной распивали алкоголь. И всё бы ничего, но болтая с супругом, Ангелина украдкой переписывалась с Фёдором. Не выдержав, как ему казалось, предательства, мужчина впал в ярость.
Распалённый гневом и изрядно принятым на грудь, Станислав начал бить женщину, схватил её за волосы, выволок на улицу. Там он продолжил зверски избивать её, в том числе металлической лопатой.
Потом душегуб с помощью троса и металлического хомута привязал ноги лежащей на земле Ангелины к машины. Несчастная молила изверга отпустить её, но тот хладнокровно прождав 15 минут, пока зарядится аккумулятор, завёл двигатель и рванул вперёд. Он протащил жертву почти полтора километра по асфальту и грунтовой дороге на скорости около 60 км/ч.
Свидетелем жуткой картины стал сосед, который вышел ночью на улицу. Он услышал жуткие крики женщины и вызвал полицию.
«Услышал крики. Сначала подумал — бежит за машиной, ссорятся. А потом понял: её волокут», — позже признался мужчина.
Остановившись у оврага, Фощенко обнаружил, что трос отцепился, а Ангелина, несмотря на страшные травмы, все ещё подаёт признаки жизни и стонет. Чтобы она «не хрипела», зверь достал из машины полуторакилограммовую кувалду и дважды ударил по голове, после чего сбросил тело в обрыв.
Вернувшись домой, он постирал свои вещи и коврики из автомобиля, а затем отправил сообщение тому, с кем переписывалась жертва: «Некому больше писать, твоя любовь валяется в овраге».
Убил сокамерника.
12 июня 2024 года Фощенко заключили под стражу и поместили в камеру СИЗО-3 в Новочеркасске. Там задержанный откровенничал с сокамерником Николаем (имя изменено. — Ред.), в красках описывая своё преступление. Однако, как потом рассказывал в суде Станислав, собеседник начал задавать слишком личные вопросы об интимной жизни Фощенко. Это вывело мужчину из себя и он задумал ещё одну расправу — решил устранить навязчивого сокамерника.
Рано утром 4 августа 2024 года он достал самодельную заточку и нанёс спящему Николаю не менее 14 ударов, один из которых оказался смертельным.
На суде Фощенко частично признал вину. Он утверждал, что не хотел убивать Ангелину, а лишь намеревался «сильно побить» и отвезти к карьеру, чтобы она «полежала». Однако суд отверг эти доводы.
На странице Фощенко в соцсетях, которая до сих пор открыта, есть несколько фото Станислава с животными: котёнком, собакой, лошадью. Даже кажется, будто любитель братьев наших меньших не мог оказаться кровавым убийцей. Но вот если посмотреть на снимки, где видны татуировки на теле мужчины, то сразу возникает тревожное чувство. Особенно запоминается одна — на ноге. Там изображён жуткий монстр с раскрытым окровавленным ртом.
Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что Фощенко полностью вменяем. Эксперты и суд пришли к выводу, что его действия были осознанными и спланированными.
Суд квалифицировал действия душегуба как убийство двух лиц, совершённое с особой жестокостью, а также умышленное повреждение чужого имущества. Его приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, его обязали выплатить два млн рублей в пользу матери погибшей в счёт компенсации морального вреда. Также у душегуба конфискуют автомобиля, признанный орудием преступления.
Добавим, что сторона защиты намеревалась обжаловать вердикт, сочтя его чрезмерно суровым. Поданную Фощенко аппеляцию суд отклонил, оставив приговор без изменений.