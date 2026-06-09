Путин подписал указ о праздновании в 2036 году 450-летия основания Самары

«В связи с исполняющимся в 2036 году 450-летием основания города Самары постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2036 году 450-летия основания города Самары», — говорится в тексте документа.
Указом устанавливается, что финансирование праздничных мероприятий будет осуществляться за счет средств региона и внебюджетных источников. Также органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования 450-летия основания Самары.