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Путин подписал указ о праздновании в 2036 году 450-летия основания Самары

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2036 году 450-летия основания Самары, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: РИА Новости

«В связи с исполняющимся в 2036 году 450-летием основания города Самары постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2036 году 450-летия основания города Самары», — говорится в тексте документа.

Указом устанавливается, что финансирование праздничных мероприятий будет осуществляться за счет средств региона и внебюджетных источников. ﻿﻿﻿Также органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования 450-летия основания Самары.