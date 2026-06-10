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«Разлад будет усугубляться»: американист об отношениях Израиля и США

США запустили центробежные процессы на Ближнем Востоке, а теперь отчаянно пытаются их обуздать: американский лидер Дональд Трамп рвется заключить сделку с Ираном, в то время как его союзник в лице израильского премьера Биньямина Нетаньяху делает все, чтобы переговоры провалились. Политолог Малек Дудаков рассказал Новостям Mail, как конфликт на Ближнем Востоке перекраивает политические союзы и почему Нетаньяху против мирного урегулирования.

Авторы и эксперты
Малек Дудаков
Политолог-американист
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Трамп пытается найти выход из конфликта на Ближнем Востоке, в то время как израильское лобби и лично Нетаньяху всячески пытаются сорвать переговорный процесс, комментирует Дудаков.

Если будет достигнуто долгосрочное перемирие, то Нетаньяху, скорее всего, лишается власти в Израиле: как только война заканчивается — он оказывается на скамье подсудимых. Поэтому в его интересах постоянно ситуацию с Ираном эскалировать, и не давать американцам хотя бы о чем-то с Ираном договориться.

Малек Дудаков
политолог

На этом фоне личные отношения Трампа и Нетаньяху продолжают ухудшаться. Политолог обращает внимание на то, что США сокращают обмен разведданными с Израилем и даже обвиняют Израиль в шпионаже за американскими политиками. По мнению эксперта, долгосрочные последствия этой ситуации будут для Израиля крайне негативными.

Мы уже сейчас видим, что на фоне происходящих событий, отношение к Израилю в американском обществе резко ухудшилось. Впервые в истории более 60% американцев негативно воспринимают политику государства Израиль и политику Нетаньяху. Такого никогда не было.

Малек Дудаков
политолог

«Старый произраильский консенсус», который всегда доминировал в американской общественной жизни, постепенно уходит в прошлое, констатирует Дудаков. По его словам, любой будущей американской администрации, которая будет после Трампа, придется пересматривать свои взаимоотношения с Израилем — это будет означать и сокращение кооперации по разведывательной линии, и сокращение кооперации по военной линии.

По мнению собеседника Новостей Mail, разрыв отношений с США для Израиля может стать фатальным сценарием: американцам достаточно перекрыть поставки авиабомб и запчастей для израильских ВВС — и «военная машина» ЦАХАЛ встанет.

Трампу же важно, как можно быстрее прийти к соглашению с Ираном. Пока Ормузский пролив остается закрытым, цены на топливо в Америке продолжают расти. Дудаков напомнил, что с начала войны в Иране цены на топливо в США выросли на 50−70%. Кроме того, рейтинг Трампа на сегодняшний день упал до 30%, а это очень низкий уровень поддержки для главы государства.

Думаю, что разлад в отношениях Трампа с Нетаньяху будет лишь усугубляться. Коалиция Трамп — Нетаньяху проиграла в этой войне, и нет ничего удивительного, что теперь они ссорятся и пытаются переложить друг на друга ответственность за этот провал.

Малек Дудаков
политолог

Ранее президент США в очередной раз заявил о скорой сделке с Ираном. По словам Трампа, стороны могут прийти к соглашению за два-три дня. При этом за несколько часов до этого американский лидер говорил, что США достигнут «полной победы» в ближайшие две недели.

В ночь на 10 июня стало известно, что США и Иран вновь обменялись ударами. США начали наносить удары в ответ на уничтожение американского вертолета Apache у побережья Омана.

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