«Разлад будет усугубляться»: американист об отношениях Израиля и США

Трамп пытается найти выход из конфликта на Ближнем Востоке, в то время как израильское лобби и лично Нетаньяху всячески пытаются сорвать переговорный процесс, комментирует Дудаков.
Если будет достигнуто долгосрочное перемирие, то Нетаньяху, скорее всего, лишается власти в Израиле: как только война заканчивается — он оказывается на скамье подсудимых. Поэтому в его интересах постоянно ситуацию с Ираном эскалировать, и не давать американцам хотя бы о чем-то с Ираном договориться.
На этом фоне личные отношения Трампа и Нетаньяху продолжают ухудшаться. Политолог обращает внимание на то, что США сокращают обмен разведданными с Израилем и даже обвиняют Израиль в шпионаже за американскими политиками. По мнению эксперта, долгосрочные последствия этой ситуации будут для Израиля крайне негативными.
Мы уже сейчас видим, что на фоне происходящих событий, отношение к Израилю в американском обществе резко ухудшилось. Впервые в истории более 60% американцев негативно воспринимают политику государства Израиль и политику Нетаньяху. Такого никогда не было.
«Старый произраильский консенсус», который всегда доминировал в американской общественной жизни, постепенно уходит в прошлое, констатирует Дудаков. По его словам, любой будущей американской администрации, которая будет после Трампа, придется пересматривать свои взаимоотношения с Израилем — это будет означать и сокращение кооперации по разведывательной линии, и сокращение кооперации по военной линии.
По мнению собеседника Новостей Mail, разрыв отношений с США для Израиля может стать фатальным сценарием: американцам достаточно перекрыть поставки авиабомб и запчастей для израильских ВВС — и «военная машина» ЦАХАЛ встанет.
Трампу же важно, как можно быстрее прийти к соглашению с Ираном. Пока Ормузский пролив остается закрытым, цены на топливо в Америке продолжают расти. Дудаков напомнил, что с начала войны в Иране цены на топливо в США выросли на 50−70%. Кроме того, рейтинг Трампа на сегодняшний день упал до 30%, а это очень низкий уровень поддержки для главы государства.
Думаю, что разлад в отношениях Трампа с Нетаньяху будет лишь усугубляться. Коалиция Трамп — Нетаньяху проиграла в этой войне, и нет ничего удивительного, что теперь они ссорятся и пытаются переложить друг на друга ответственность за этот провал.
Ранее президент США в очередной раз заявил о скорой сделке с Ираном. По словам Трампа, стороны могут прийти к соглашению за два-три дня. При этом за несколько часов до этого американский лидер говорил, что США достигнут «полной победы» в ближайшие две недели.