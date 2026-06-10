«Разлад будет усугубляться»: американист об отношениях Израиля и США

Трампу же важно, как можно быстрее прийти к соглашению с Ираном. Пока Ормузский пролив остается закрытым, цены на топливо в Америке продолжают расти. Дудаков напомнил, что с начала войны в Иране цены на топливо в США выросли на 50−70%. Кроме того, рейтинг Трампа на сегодняшний день упал до 30%, а это очень низкий уровень поддержки для главы государства.