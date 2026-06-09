Польша выступает против льгот для Украины при вступлении в ЕС

«Польша будет поддерживать Украину на ее пути в Европу на условиях, которые будут европейскими, а также будут безопасными и выгодными для Польши», — сказал Туск. Он также подчеркнул, что Варшава не планирует вводить льготные тарифы с собственной стороны.