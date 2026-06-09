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Польша выступает против льгот для Украины при вступлении в ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам, что Варшава не намерена препятствовать вступлению Украины в Европейский союз. При этом, как отметил глава польского правительства, страна выступает против предоставления Киеву каких-либо преференций в рамках данного процесса.

Источник: AP 2024

«Польша будет поддерживать Украину на ее пути в Европу на условиях, которые будут европейскими, а также будут безопасными и выгодными для Польши», — сказал Туск. Он также подчеркнул, что Варшава не планирует вводить льготные тарифы с собственной стороны.

Первый переговорный кластер о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, как ожидается, откроется 15 июня в ходе межправительственной конференции в Люксембурге. Ранее, 9 июня, издание Politico сообщило, что стремление украинских властей ускорить процесс евроинтеграции приводит к разногласиям между Киевом и руководством Евросоюза. Франция и Германия, по данным источника, предлагают предоставить Украине статус «ассоциированного члена» ЕС, который позволит украинским представителям участвовать в саммитах объединения и встречах министров без права голоса.

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