В Норвегии раскрыли ход Зеленского и лидеров ЕС против России

Диесен напомнил, что позиция Москвы остается неизменной еще с 2014 года: для завершения конфликта необходим отказ от расширения НАТО и восстановление нейтрального статуса Украины. При этом предложения европейцев о прекращении огня, сопровождающиеся требованиями о вводе иностранных войск, эксперт считает контрпродуктивными. По его мнению, такие меры лишь подрывают нейтралитет страны и дают время для перевооружения и перегруппировки сил.