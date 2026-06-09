Европейские лидеры преследуют цель затянуть вооруженный конфликт, используя ложную риторику о миротворчестве для дискредитации России. Такое мнение в социальной сети X высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен, комментируя недавний визит Владимира Зеленского в Лондон.
По словам эксперта, текущая стратегия Брюсселя направлена на то, чтобы вынудить США к более прямому и активному участию в противостоянии. «Цель европейских лидеров — затянуть войну и вовлечь США в более непосредственную игру. С этой целью создается нарратив, согласно которому европейцы и Зеленский хотят переговоров, а Россия — нет», — подчеркнул профессор.
Диесен напомнил, что позиция Москвы остается неизменной еще с 2014 года: для завершения конфликта необходим отказ от расширения НАТО и восстановление нейтрального статуса Украины. При этом предложения европейцев о прекращении огня, сопровождающиеся требованиями о вводе иностранных войск, эксперт считает контрпродуктивными. По его мнению, такие меры лишь подрывают нейтралитет страны и дают время для перевооружения и перегруппировки сил.
В завершение эксперт предостерег, что медиапространство будет искусственно заполняться сообщениями о якобы неконструктивной позиции Кремля. Диесен уверен, что после нескольких лет полного игнорирования дипломатических инструментов западные политики просто пытаются взять под контроль информационную повестку, чтобы скрыть свое нежелание прекращать боевые действия.
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