Венесуэла утроила добычу нефти, утверждает министр энергетики США Райт

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что объемы добычи и экспорта нефти Венесуэлой по сравнению с декабрем 2025 года увеличились примерно втрое.
Как заявил Райт, объемы добычи растут вследствие поступления инвестиций из многих государств.
США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки президента Венесуэлы Мадуро. Многие политики, среди которых были и представители недружественных по отношению к России государств, раскритиковали действия Соединенных Штатов.
17 мая сообщалось, что Венесуэла экстрадировала в США экс-министра промышленности, соратника Мадуро Алекса Сааба.
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