Туск сделал внезапное заявление о переговорах с Россией

Дискуссии о выборе посредника для диалога с Москвой в последнее время стали одной из главных тем внутри Евросоюза. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что готов к обсуждению, однако посредник должен пользоваться доверием европейцев и не иметь репутации политика с антироссийской повесткой. При этом глава государства не раз напоминал, что инициатива по разрыву контактов и сворачиванию переговорных площадок исходила именно от европейских столиц, а не от Москвы.