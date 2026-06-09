Туск сделал внезапное заявление о переговорах с Россией

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с требованием включить Варшаву в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, попытки Великобритании, Франции и Германии решать судьбу региона в узком формате «Е3» недопустимы и не могут иметь силы для других европейских союзников.
«Я очень осторожно отношусь к идеям, звучащим в Западной Европе, касательно скорейшего начала диалога или переговоров с Путиным по Украине», — приводит его слова Reuters.
Туск подчеркнул, что уже скоординировал позицию с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая также выразила недовольство исключением их стран из процесса принятия решений. Польский лидер прямо предупредил, что любые договоренности, достигнутые без участия Варшавы, не будут признаны обязательными к исполнению.
Дискуссии о выборе посредника для диалога с Москвой в последнее время стали одной из главных тем внутри Евросоюза. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что готов к обсуждению, однако посредник должен пользоваться доверием европейцев и не иметь репутации политика с антироссийской повесткой. При этом глава государства не раз напоминал, что инициатива по разрыву контактов и сворачиванию переговорных площадок исходила именно от европейских столиц, а не от Москвы.