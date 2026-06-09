Трамп: Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом

Как сообщалось ранее, воздушное судно упало недалеко от побережья Омана в ходе патрулирования региональных вод. Оба пилота были эвакуированы в течение примерно двух часов, их состояние оценивается как стабильное.
«Наши военные только что сообщили мне, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших современных вертолетов Apache пока он патрулировал Ормузский пролив. Оба пилота, находившиеся в нем, живы и невредимы. Тем не менее Соединенные Штаты просто обязаны ответить на это нападение», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
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