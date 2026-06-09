NASA объявило экипаж лунной миссии Artemis III на 2027 год

Для Брезника это будет третий полет в космос, для Пармитано — третий, для Рубио — второй, а для Дугласа — первый. Дуглас ранее был дублером в миссии Artemis II. Хайнс, назначенный дублером, будет тренироваться вместе с основным экипажем и заменит любого из них при необходимости.