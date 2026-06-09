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Деньги кончились: Бундестаг замораживает рост зарплат депутатам

Бундестаг планирует заморозить регулярное повышение депутатских зарплат в 2026 году.

Бундестаг планирует заморозить регулярное повышение депутатских зарплат в 2026 году. По сообщению агентства DPA, лидеры фракций правящей коалиции — блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии — достигли консенсуса о внесении соответствующего законопроекта на этой неделе.

Таким шагом парламентарии стремятся продемонстрировать солидарность с гражданами в условиях затяжного экономического спада. В настоящий момент ежемесячное вознаграждение немецкого депутата составляет около 11,8 тысяч евро. С июля 2026 года, согласно существующему механизму привязки к уровню средних зарплат в стране, выплаты должны были вырасти на 497 евро. Инициативу поддержали практически все парламентские силы, включая «Зеленых», «Альтернативу для Германии» и Левую партию.

Финансовая тема в немецком парламенте остается чувствительной для общества. Ранее объединение RND отмечало, что даже один депутатский срок дает право на пенсионные выплаты, сопоставимые с теми, которые обычный работник в Германии получает после 28 лет стажа.

Германия продолжает бороться с системным кризисом, вызванным последствиями пандемии, разрывом энергетических связей с Россией и обострением ситуации вокруг Ирана. В сложившихся обстоятельствах правительство вынуждено реализовывать жесткую экономию во всех секторах экономики.

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