Деньги кончились: Бундестаг замораживает рост зарплат депутатам

Таким шагом парламентарии стремятся продемонстрировать солидарность с гражданами в условиях затяжного экономического спада. В настоящий момент ежемесячное вознаграждение немецкого депутата составляет около 11,8 тысяч евро. С июля 2026 года, согласно существующему механизму привязки к уровню средних зарплат в стране, выплаты должны были вырасти на 497 евро. Инициативу поддержали практически все парламентские силы, включая «Зеленых», «Альтернативу для Германии» и Левую партию.
Финансовая тема в немецком парламенте остается чувствительной для общества. Ранее объединение RND отмечало, что даже один депутатский срок дает право на пенсионные выплаты, сопоставимые с теми, которые обычный работник в Германии получает после 28 лет стажа.
Германия продолжает бороться с системным кризисом, вызванным последствиями пандемии, разрывом энергетических связей с Россией и обострением ситуации вокруг Ирана. В сложившихся обстоятельствах правительство вынуждено реализовывать жесткую экономию во всех секторах экономики.