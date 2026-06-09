Проекты с криптовалютой принесли семье Трампа миллиарды долларов: о какой сумме речь

Семья американского лидера Дональда Трампа с начала его второго президентского срока получила не менее 2,3 млрд долларов от работы над проектами, связанными с криптовалютами. Об этом сообщает агентство Reuters, которое проанализировало прибыль семьи от четырех основных проектов и оценило вложения инвесторов.