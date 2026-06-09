Политик также указала, что благополучие Германии на протяжении многих лет основывалось на импорте нефти и газа из России, однако, по ее мнению, данная модель была умышленно разрушена действиями нынешнего немецкого правительства, перешедшего к антироссийской риторике. Вайдель добавила, что в случае прихода к власти по итогам досрочных выборов, которые могут состояться уже в следующем году, АдГ намерена начать переговоры с Москвой.