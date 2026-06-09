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В АдГ заявили, что Киев должен компенсировать подрыв «Северных потоков»

Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель на брифинге в бундестаге заявила, что Украина должна компенсировать Германии ущерб от подрыва «Северных потоков», назвав произошедшее на газопроводах актом государственного терроризма.

Источник: Reuters

Вайдель отметила, что «Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла».

«В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации Федеративной Республике Германия, поскольку это нанесло нам гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии», — сказала она.

Политик также указала, что благополучие Германии на протяжении многих лет основывалось на импорте нефти и газа из России, однако, по ее мнению, данная модель была умышленно разрушена действиями нынешнего немецкого правительства, перешедшего к антироссийской риторике. Вайдель добавила, что в случае прихода к власти по итогам досрочных выборов, которые могут состояться уже в следующем году, АдГ намерена начать переговоры с Москвой.

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