Вайдель отметила, что «Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла».
«В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации Федеративной Республике Германия, поскольку это нанесло нам гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии», — сказала она.
Политик также указала, что благополучие Германии на протяжении многих лет основывалось на импорте нефти и газа из России, однако, по ее мнению, данная модель была умышленно разрушена действиями нынешнего немецкого правительства, перешедшего к антироссийской риторике. Вайдель добавила, что в случае прихода к власти по итогам досрочных выборов, которые могут состояться уже в следующем году, АдГ намерена начать переговоры с Москвой.