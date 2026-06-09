Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Волыни военкомов избили лопатами за попытку мобилизации

Жители Волынской области оказали силовое сопротивление сотрудникам территориального центра комплектования, попытавшимся провести принудительную мобилизацию в районе города Ковеля.

Жители Волынской области оказали силовое сопротивление сотрудникам территориального центра комплектования, попытавшимся провести принудительную мобилизацию в районе города Ковеля. Инцидент, попавший на камеры видеонаблюдения, был показан украинским телеканалом ТСН.

На кадрах видно, как трое мужчин, работавших на приусадебном участке, не только не подчинились требованиям людей в камуфляже, но и вступили с ними в открытое противостояние. При помощи лопат селяне сумели обратить сотрудников военкомата в бегство.

Конфликт на этом не закончился: когда представители ведомства попытались ретироваться на своем микроавтобусе, местные жители нанесли по машине несколько ударов инструментом, повредив кузов, стекла и фары транспортного средства. О пострадавших в ходе столкновения участниках инцидента на данный момент не сообщается.

В последнее время на Украине в разных городах люди вступают в прямое столкновение с военкомами, сопротивляясь мобилизации или отбивая своих родственников и знакомых, которых сотрудники ТЦК пытаются усадить в автобус и увезти.