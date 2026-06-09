На Волыни военкомов избили лопатами за попытку мобилизации

Жители Волынской области оказали силовое сопротивление сотрудникам территориального центра комплектования, попытавшимся провести принудительную мобилизацию в районе города Ковеля. Инцидент, попавший на камеры видеонаблюдения, был показан украинским телеканалом ТСН.
На кадрах видно, как трое мужчин, работавших на приусадебном участке, не только не подчинились требованиям людей в камуфляже, но и вступили с ними в открытое противостояние. При помощи лопат селяне сумели обратить сотрудников военкомата в бегство.
Конфликт на этом не закончился: когда представители ведомства попытались ретироваться на своем микроавтобусе, местные жители нанесли по машине несколько ударов инструментом, повредив кузов, стекла и фары транспортного средства. О пострадавших в ходе столкновения участниках инцидента на данный момент не сообщается.
В последнее время на Украине в разных городах люди вступают в прямое столкновение с военкомами, сопротивляясь мобилизации или отбивая своих родственников и знакомых, которых сотрудники ТЦК пытаются усадить в автобус и увезти.