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Euronews: ЕК включила патриарха Кирилла в проект антироссийских санкций

ЕС вновь попытается ввести санкции против патриарха Кирилла после наложенного в 2022 году вето Венгрией.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссия включила патриарха Московского и всея Руси Кирилла в предлагаемый список персональных санкций против РФ. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на собственные источники.

«Патриарх Кирилл, глава русской православной церкви, находится среди множества имен, включенных в последнее предложение по санкциям ЕС против России», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что ЕС вновь попытается ввести санкции против патриарха Кирилла, после того как Венгрия наложила вето на это решение еще в 2022 году.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен подготовила новый, 21-й пакет санкций против России. В свою очередь 11 стран написали письмо главной евродипломатке Кае Каллас с требованием ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз.

При этом заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что экономика стран, вводящих санкции против России, стремительно уменьшается.

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