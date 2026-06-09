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Платежи в обратную сторону: В Германии потребовали от Киева компенсаций за подрыв «Северных потоков»

Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила на брифинге в бундестаге, что Украина должна выплатить Германии репарации за подрыв газопроводов «Северный поток».

Источник: Life.ru

По её словам, Киеву сначала необходимо объяснить, как произошёл этот акт, который она назвала государственным терроризмом, и какую роль украинская сторона могла в нём сыграть.

Вайдель подчеркнула, что после этого финансовые потоки должны развернуться в обратную сторону. По её мнению, уже не Германия должна помогать Украине, а Киев обязан компенсировать ФРГ ущерб. Политик заявила, что подрыв «Северных потоков» нанёс Германии и всей Европе огромный урон из-за потери доступа к дешёвой энергии.

Вайдель также отметила, что благополучие ФРГ десятилетиями строилось на поставках российских нефти и газа. Однако, по её словам, эта экономическая модель была намеренно разрушена нынешними властями Германии, которые перешли к антироссийской военной риторике.

Сопредседатель АдГ добавила, что в случае прихода партии к власти Берлин начнёт прямые переговоры с Москвой. По её словам, Германия должна стремиться к диалогу с Россией и добиваться того, чтобы Украина села за стол переговоров.

Напомним, взрывы на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция тогда не исключили версию целенаправленной диверсии, а оператор Nord Stream AG называл разрушения беспрецедентными и не мог оценить сроки ремонта. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам, но так их и не получила. Ранее также сообщалось, что АдГ намерена добиваться восстановления и запуска «Северного потока» в случае победы на выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.

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