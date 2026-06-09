Платежи в обратную сторону: В Германии потребовали от Киева компенсаций за подрыв «Северных потоков»

Напомним, взрывы на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция тогда не исключили версию целенаправленной диверсии, а оператор Nord Stream AG называл разрушения беспрецедентными и не мог оценить сроки ремонта. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам, но так их и не получила. Ранее также сообщалось, что АдГ намерена добиваться восстановления и запуска «Северного потока» в случае победы на выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.