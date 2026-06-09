ЕК предложила ввести санкции против патриарха Кирилла

Речь идёт о 21-м пакете ограничительных мер ЕС, который во вторник представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Патриарх Кирилл, глава русской православной церкви, находится среди множества имён, включённых в последнее предложение по санкциям ЕС против России», — говорится в публикации телеканала.
Ранее Life.ru писал, что 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза добрался до неожиданной сферы. Под ограничения впервые может попасть российское рыболовство, а также расширен список якобы «теневого флота» — ещё 30 судов.
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