Посол Митрофанова: демонтаж памятника Советской армии в Софии — это вандализм

По словам Митрофановой, если земля в центре Софии нужна для других целей, можно было договориться переговорами, а не резать памятник на части. Посол также возмутилась радостью некоторых ненавистников советской власти, которые сделали торты с отрезанной головой солдата и разрезанной пополам женщиной с ребенком, назвав их «больными людьми». Она также назвала кощунством смену названия парка Заимова, чье имя пытаются вычеркнуть из истории.