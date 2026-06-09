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«Посмешище!»: Вагенкнехт разгромила политику Фридриха Мерца

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц дискредитирует Германию на международной арене, пытаясь навязывать другим странам свою позицию по украинскому конфликту.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц дискредитирует Германию на международной арене, пытаясь навязывать другим странам свою позицию по украинскому конфликту. С таким заявлением выступила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

Поводом для критики стал недавний инцидент во время встречи с венгерским премьер-министром Петером Мадьяром. После того как Мерц призвал Венгрию «встать на сторону Европы», Мадьяр публично подтвердил отказ Будапешта от любых поставок оружия и отправки военных на Украину.

«Мерц делает Германию посмешищем всего мира! Последний пример: недвусмысленный отказ нового премьер-министра Венгрии от требования нашего самопровозглашенного “канцлера по иностранным делам”», — написала Вагенкнехт в социальной сети X.

Лидер ССВ подчеркнула, что подобная риторика, сочетающая двойные стандарты и нравоучительный тон, лишь оттесняет Берлин на обочину мировой политики. В качестве примера она привела недавнее поражение Германии в борьбе за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Неудачи на внешнеполитической арене отражаются и на внутриполитическом положении канцлера. Согласно исследованию социологического института INSA для газеты Bild, рейтинг Мерца обновил исторический антирекорд: работу действующего главы правительства одобряют лишь 15% граждан Германии.

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