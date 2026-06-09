«Посмешище!»: Вагенкнехт разгромила политику Фридриха Мерца

Поводом для критики стал недавний инцидент во время встречи с венгерским премьер-министром Петером Мадьяром. После того как Мерц призвал Венгрию «встать на сторону Европы», Мадьяр публично подтвердил отказ Будапешта от любых поставок оружия и отправки военных на Украину.