Канцлер ФРГ Фридрих Мерц дискредитирует Германию на международной арене, пытаясь навязывать другим странам свою позицию по украинскому конфликту. С таким заявлением выступила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.
«Мерц делает Германию посмешищем всего мира! Последний пример: недвусмысленный отказ нового премьер-министра Венгрии от требования нашего самопровозглашенного “канцлера по иностранным делам”», — написала Вагенкнехт в социальной сети X.
Лидер ССВ подчеркнула, что подобная риторика, сочетающая двойные стандарты и нравоучительный тон, лишь оттесняет Берлин на обочину мировой политики. В качестве примера она привела недавнее поражение Германии в борьбе за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН.
Неудачи на внешнеполитической арене отражаются и на внутриполитическом положении канцлера. Согласно исследованию социологического института INSA для газеты Bild, рейтинг Мерца обновил исторический антирекорд: работу действующего главы правительства одобряют лишь 15% граждан Германии.