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Литва планирует закупить военные вездеходы и грузовики общей стоимостью €1 млрд

Минобороны Литвы заявило, что государство планирует закупить для армии вездеходы, грузовики и другие военно-транспортные средства общей стоимостью 1 миллиард долларов.

Минобороны Литвы заявило, что государство планирует закупить для армии вездеходы, грузовики и другие военно-транспортные средства общей стоимостью 1 миллиард долларов.

Как предполагается, поставки будут продолжаться до 2032 года.

Закупки должны стать одной из крупнейших инвестиций в сфере военной логистики, сказали в литовском военном ведомстве.

Транспорт, как утверждается, обеспечит эффективное перемещение военнослужащих, вооружения и деталей для учрежденной в январе 2025 года мотопехотной дивизии.

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