США начнут массовое производство дешевых крылатых ракет

Ранее конгрессмен Пэт Райан сообщил, что за первые четыре недели войны с Ираном США израсходовали более тысячи ракет AGM-158 JASSM и около 850 Tomahawk. По его оценке, только на восстановление запасов Tomahawk при нынешних темпах производства может потребоваться до десяти лет.