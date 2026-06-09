США начнут массовое производство дешевых крылатых ракет

Военно-воздушные силы США рассчитывают уже осенью запустить серийное производство новых недорогих крылатых ракет в рамках программы FAMM (Family of Affordable Mass Munitions). Об этом заявил начальник штаба ВВС США Кеннет Уилсбэк на слушаниях в Сенате.
По его словам, выпуск ракет может начаться в сентябре 2026 года. Уилсбэк отметил, что современные конфликты показали важность массового производства вооружений и способности быстро восполнять запасы.
Программа FAMM предусматривает создание более дешевых ракет по сравнению с существующими американскими системами, такими как Tomahawk и AGM-158 JASSM.
Предполагается, что это позволит нарастить объемы производства без существенного увеличения затрат.
Ранее конгрессмен Пэт Райан сообщил, что за первые четыре недели войны с Ираном США израсходовали более тысячи ракет AGM-158 JASSM и около 850 Tomahawk. По его оценке, только на восстановление запасов Tomahawk при нынешних темпах производства может потребоваться до десяти лет.
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