Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США начнут массовое производство дешевых крылатых ракет

Военно-воздушные силы США рассчитывают уже осенью запустить серийное производство новых недорогих крылатых ракет в рамках программы FAMM (Family of Affordable Mass Munitions).

Военно-воздушные силы США рассчитывают уже осенью запустить серийное производство новых недорогих крылатых ракет в рамках программы FAMM (Family of Affordable Mass Munitions). Об этом заявил начальник штаба ВВС США Кеннет Уилсбэк на слушаниях в Сенате.

По его словам, выпуск ракет может начаться в сентябре 2026 года. Уилсбэк отметил, что современные конфликты показали важность массового производства вооружений и способности быстро восполнять запасы.

Программа FAMM предусматривает создание более дешевых ракет по сравнению с существующими американскими системами, такими как Tomahawk и AGM-158 JASSM.

Предполагается, что это позволит нарастить объемы производства без существенного увеличения затрат.

Ранее конгрессмен Пэт Райан сообщил, что за первые четыре недели войны с Ираном США израсходовали более тысячи ракет AGM-158 JASSM и около 850 Tomahawk. По его оценке, только на восстановление запасов Tomahawk при нынешних темпах производства может потребоваться до десяти лет.

Читайте также: «Трамп: Иран сбил американский вертолет, патрулировавший Ормузский пролив».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше