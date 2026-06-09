Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кандидат в генсеки ООН назвала способ остановить конфликт на Украине

Единственным эффективным способом разрешения конфликта на Украине является налаживание прямого диалога со всеми вовлеченными сторонами.

Единственным эффективным способом разрешения конфликта на Украине является налаживание прямого диалога со всеми вовлеченными сторонами. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости высказала кандидат на пост генерального секретаря ООН Ребека Гринспан.

Отвечая на вопрос о своих приоритетах в случае избрания на высший пост в Организации Объединенных Наций, Гринспан подчеркнула необходимость инклюзивного подхода к урегулированию международных кризисов. «Я всегда говорила, что единственный путь разрешить конфликты — это взаимодействие со всеми сторонами», — заявила она.

На данный момент список претендентов на должность генерального секретаря ООН включает ряд авторитетных политиков и руководителей международных ведомств. Помимо Ребеки Гринспан, возглавляющей Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в гонке участвуют экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, экс-президент Сенегала Маки Салл и бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.

Полномочия действующего генерального секретаря Антониу Гутерреша официально истекают 31 декабря 2026 года. Будущему руководителю организации предстоит решать вопрос поиска новой архитектуры безопасности в условиях текущей геополитической напряженности.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше