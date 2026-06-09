Кандидат в генсеки ООН назвала способ остановить конфликт на Украине

Отвечая на вопрос о своих приоритетах в случае избрания на высший пост в Организации Объединенных Наций, Гринспан подчеркнула необходимость инклюзивного подхода к урегулированию международных кризисов. «Я всегда говорила, что единственный путь разрешить конфликты — это взаимодействие со всеми сторонами», — заявила она.