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Метшин поддержал закон о запрете вейпов и предложил ввести его в Татарстане

Депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин высказался в поддержку законопроекта, принятого сегодня Госдумой и наделяющего регионы правом вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них.

Источник: ИА Татар-информ

Экспериментальный режим будет действовать пять лет — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. По его итогам планируется проанализировать эффект от введения ограничений в тех регионах, которые решат их применить.

«Считаю, что это важный шаг, который поможет сократить доступность вейпов для детей и подростков, а также защитит здоровье наших граждан. Вейпы с их заманчивыми ароматами формируют привыкание и наносят серьезный вред организму. Считаю, что введение такого запрета в Республике Татарстан также выглядит целесообразным», — отметил Айдар Метшин.

Депутат Госдумы признал, что могут существовать разные взгляды на эту меру, однако масштабы проблемы требуют оперативных действий со стороны властей.

«Защита здоровья населения — это приоритет, и такие меры помогут создать безопасную среду для будущих поколений», — заключил Метшин.