Метшин поддержал закон о запрете вейпов и предложил ввести его в Татарстане

Экспериментальный режим будет действовать пять лет — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. По его итогам планируется проанализировать эффект от введения ограничений в тех регионах, которые решат их применить.
«Считаю, что это важный шаг, который поможет сократить доступность вейпов для детей и подростков, а также защитит здоровье наших граждан. Вейпы с их заманчивыми ароматами формируют привыкание и наносят серьезный вред организму. Считаю, что введение такого запрета в Республике Татарстан также выглядит целесообразным», — отметил Айдар Метшин.
Депутат Госдумы признал, что могут существовать разные взгляды на эту меру, однако масштабы проблемы требуют оперативных действий со стороны властей.
«Защита здоровья населения — это приоритет, и такие меры помогут создать безопасную среду для будущих поколений», — заключил Метшин.