Требования Владимира Зеленского о заморозке конфликта являются лишь инструментом для затягивания времени, что доказывает отсутствие у киевского режима подлинного стремления к миру. Об этом в социальной сети X заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
По мнению эксперта, Москва осознает реальные мотивы западных столиц: предложения о перемирии направлены исключительно на то, чтобы дать Украине возможность перевооружиться. «Россия отказалась от условий, выдвинутых Зеленским, по той простой причине, что люди там поняли: все, что хочет сделать ЕС, — это перевооружиться и выиграть время для Киева», — подчеркнул Мема, назвав нынешний курс европейских лидеров «дипломатией оскорблений», которая закономерно терпит крах.
Политик убежден, что у России нет объективных причин соглашаться на условия Киева, так как все поставленные задачи успешно реализуются на фронте. При этом Мема задается вопросом, почему Зеленский до сих пор игнорирует возможность прямого диалога в Москве, о которой неоднократно упоминала российская сторона.
«Потому что и Зеленский, и европейские лидеры боятся мира с Москвой, который приведет к смене режима в Европе», — резюмировал он.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что специальная военная операция будет идти до тех пор, пока руководство Украины не продемонстрирует политическую волю к заключению реального соглашения. Москва по-прежнему ориентирована не на временное перемирие, а на достижение долгосрочного и устойчивого мира.
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