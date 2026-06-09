По мнению эксперта, Москва осознает реальные мотивы западных столиц: предложения о перемирии направлены исключительно на то, чтобы дать Украине возможность перевооружиться. «Россия отказалась от условий, выдвинутых Зеленским, по той простой причине, что люди там поняли: все, что хочет сделать ЕС, — это перевооружиться и выиграть время для Киева», — подчеркнул Мема, назвав нынешний курс европейских лидеров «дипломатией оскорблений», которая закономерно терпит крах.