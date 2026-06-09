«Самая большая радость»: боец московского полка рассказал о том, что для него самое важное на фронте

Боец 1-го батальона 1430-го гвардейского полка, в котром служит много москвичей, с позывным «Платон» был мобилизован в 2022 году. За плечами — срочная служба кинологом, а сегодня он замкомандира взвода, отвечает за жизни и судьбы подчиненных. Своей главной задачей считает заботу о людях во время выполнения боевых задач: обеспечение всем необходимым — продовольствием, боекомплектом и снаряжением.— Если идёт какой-то захват позиций противника, выход на боевые задачи, нужно личный состав привести, расположить, разместить по назначенным данным и в дальнейшем также спокойно вывести. На фронте самая большая радость — когда выполнены все задачи, когда вернулись все тем же составом, что и заходили. Ну, и самое главное в том, что продолжаем двигаться вперёд, не отступая назад. — рассказал «Платон’СВО не стоит на месте: из-за активного применения врагом ударных дронов бойцам приходится постоянно учиться новому. Выдерживать тяжелые нагрузки помогает вера. По словам “Платона”, визиты священников на фронт снимают напряжение и отлично поднимают боевой дух парней. За организацию таких встреч он отдельно благодарит командира 1430-го гвардейского полка с позывным “Учитель”.За годы службы полк стал для “Платона” настоящей семьей, которую он не променяет ни на какое другое подразделение. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, герой награждён государственной наградой Российской Федерации — медалью “За храбрость” II степени.