В США началось рассмотрение законопроекта о помощи Украине и санкциях против РФ

Документ, внесенный ранее демократами, предусматривает учреждение фонда восстановления Украины. Он также возобновляет полномочия президента по передаче оборонного имущества в аренду или кредит Украине и государствам Восточной Европы, продлевает до конца 2027 года полномочия Пентагона по оказанию Киеву помощи в области безопасности и разведки. Кроме того, законопроект обязывает правительство принять меры по укреплению потенциала вооруженных сил и пограничных служб стран Балтии.