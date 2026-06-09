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В США началось рассмотрение законопроекта о помощи Украине и санкциях против РФ

Законопроект о санкциях прошел нижнюю палату Конгресса и направлен в сенат. Документ предусматривает оценку ситуации в российско-украинских отношениях и введение ограничительных мер. Для утверждения законодателям необходимо простое большинство.

Источник: Reuters

Законопроект о помощи Украине и санкциях против РФ, одобренный палатой представителей, поступил в сенат. Об этом говорится в сообщении Конгресса США.

В верхней палате запланировано обсуждение данной инициативы. Для принятия нормы потребуется провести процедурное голосование о завершении дебатов, а также заручиться поддержкой не менее 60 сенаторов. Для последующего утверждения законодателям необходимо простое большинство в 51 голос.

Ранее законопроект поддержали 226 членов палаты представителей, в том числе 18 республиканцев, 195 голосовали против.

Документ, внесенный ранее демократами, предусматривает учреждение фонда восстановления Украины. Он также возобновляет полномочия президента по передаче оборонного имущества в аренду или кредит Украине и государствам Восточной Европы, продлевает до конца 2027 года полномочия Пентагона по оказанию Киеву помощи в области безопасности и разведки. Кроме того, законопроект обязывает правительство принять меры по укреплению потенциала вооруженных сил и пограничных служб стран Балтии.

Президент США уполномочивается оценивать ситуацию в российско-украинских отношениях и на основе этого анализа вводить ограничительные меры, включая санкции, блокировку активов и дополнительные экспортные пошлины.

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