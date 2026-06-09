Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации заявил, что ситуация на Украине продолжает ухудшаться на протяжении последних 12 лет. Об этом дипломат сообщил в ходе выступления, посвященного украинскому кризису.
По словам Небензи, переломным моментом стали события 2014 года, которые он охарактеризовал как государственный переворот, произошедший при поддержке западных стран. Российский дипломат отметил, что с тех пор положение в стране, по его оценке, последовательно ухудшается.
Выступая на заседании Совбеза, постпред РФ заявил, что происходящие процессы привели к тяжелым последствиям для населения Украины. Он сообщил, что миллионы граждан покинули страну, а сотни тысяч людей, по его словам, стали жертвами конфликта.
Отдельно Небензя затронул тему действий российских военных. По его данным, за последнее время в Киеве были поражены десять предприятий, связанных с выпуском военной продукции, включая объекты, где производились беспилотники.
Дипломат также заявил, что удары наносятся по объектам оборонно-промышленного комплекса, а также по топливной, транспортной и аэродромной инфраструктуре, которая, по его словам, используется для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.
Заседание Совета Безопасности ООН, на котором прозвучали эти заявления, было посвящено обсуждению ситуации вокруг Украины. Российская сторона регулярно использует площадку организации для представления своей позиции по развитию конфликта и вопросам безопасности в регионе.
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