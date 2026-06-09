В США признали недееспособным убийцу украинской беженки Ирины Заруцкой

Брауна доставили в охраняемое медицинское учреждение. Он будет находиться там не более четырех месяцев. За это время специалисты должны установить, сможет ли обвиняемый продолжить участие в судебном процессе. Рассмотрение дела отложено. За убийство Декарлосу Брауну грозит смертная казнь.