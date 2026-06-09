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В США признали недееспособным убийцу украинской беженки Ирины Заруцкой

Декарлоса Брауна, обвиняемого в убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в городе Шарлотт в Северной Каролине, признали недееспособным для участия в судебном процессе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на адвокатов мужчины. Девушку убили в августе 2025 года.

Декарлоса Брауна, обвиняемого в убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в городе Шарлотт в Северной Каролине, признали недееспособным для участия в судебном процессе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на адвокатов мужчины. Девушку убили в августе 2025 года.

Брауна доставили в охраняемое медицинское учреждение. Он будет находиться там не более четырех месяцев. За это время специалисты должны установить, сможет ли обвиняемый продолжить участие в судебном процессе. Рассмотрение дела отложено. За убийство Декарлосу Брауну грозит смертная казнь.

Ирину Заруцкую нашли мертвой 22 августа 2025 года на станции легкорельсового транспорта Саут-Энд. На опубликованном властями видео из поезда темнокожий мужчина зарезал девушку карманным ножом. Президент США назвал убийство беженки «чудовищным» и призвал казнить убийцу.

Об убийстве Ирины Заруцкой — в материале «Сделаем Америку снова безопасной».

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