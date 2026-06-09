США и Иран свели переговоры по ядерной программе до четырех тем, пишут СМИ

Два американских чиновника заявили, что США также продвигают идею о совместном с МАГАТЭ разбавлении существующих запасов обогащенного урана в Иране. По словам чиновников, в Вашингтоне хотели бы играть активную роль в этом процессе, в то время как чиновники Ирана заявили газете, что американская сторона будет лишь наблюдателем.