Политически мотивированная преступность в Германии обновила рекорд

В Германии в 2025 году зарегистрировано 85,8 тыс. политически мотивированных преступлений. Это стало новым историческим максимумом с момента начала сбора федеральной статистики на эту тему в 2001 году и на 2% больше чем годом ранее, сообщает МВД ФРГ со ссылкой на данные статистики Федерального ведомства уголовной полиции Германии. Как отметили в ведомстве, значительно возросло количество насильственных преступлений как в левом, так и в правом политическом сегменте.