Ядерный ультиматум: РФ потребовала убрать американское оружие из Европы

Россия выступает за полный вывод американского ядерного оружия с территории Европы и ликвидацию инфраструктуры, предназначенной для его размещения. Об этом заявил глава российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
Позицию Москвы дипломат озвучил во время семинара ПИР-Центра. По его словам, размещенные в европейских странах американские ядерные средства фактически имеют стратегическое значение с учетом их потенциального применения против важнейших объектов на территории России.
Белоусов подчеркнул, что российская сторона считает необходимым вернуть такое вооружение на территорию Соединенных Штатов. Одновременно, по его словам, должны быть ликвидированы объекты и техническая инфраструктура, обеспечивающие хранение и возможное размещение американского ядерного оружия в европейских государствах.
Дипломат отметил, что данная позиция Москвы остается неизменной и напрямую связана с вопросами стратегической стабильности и безопасности в регионе.
Заявление прозвучало в контексте обсуждения вопросов контроля над вооружениями и режима нераспространения ядерного оружия. Эти темы остаются одними из ключевых на международных площадках, посвященных вопросам глобальной безопасности и стратегического баланса.
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