Ядерный ультиматум: РФ потребовала убрать американское оружие из Европы

Россия выступает за полный вывод американского ядерного оружия с территории Европы и ликвидацию инфраструктуры, предназначенной для его размещения. Об этом заявил глава российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.