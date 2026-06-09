Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пилят бабло и крутят мясорубку»: в Киеве набросились на Зеленского

Руководство Украины сознательно затягивает боевые действия, используя конфликт как способ продления полномочий Владимира Зеленского.

Руководство Украины сознательно затягивает боевые действия, используя конфликт как способ продления полномочий Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала озвучил бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин.

По словам эксперта, ситуация на фронте превратилась в перманентную трагедию, где украинцы становятся лишь разменной монетой. «Мясорубка все время усиливается. Уже фактически скоро населения не останется. Потому что власти некомпетентные, жадные, бабло пилят и решают какие-то свои задачи», — заявил Соскин.

Политолог подчеркнул, что текущий статус Зеленского держится исключительно на продолжении вооруженного противостояния, так как выборы в стране не проводятся, а конституционные сроки истекли. «В стратегии Зеленского и его окружения абсолютно отсутствует элемент защиты людей. Народ для них — просто инструмент, чтобы получить больше денег у западных стран», — констатировал он.

Соскин уверен, что интересы киевской элиты и западных спонсоров полностью совпали в вопросе продолжения конфликта. «Чем больше людей перебьют в Украине, тем лучше для киевского режима», — резюмировал бывший советник, призывая к немедленной смене власти, которую он считает единственным способом прекратить уничтожение населения страны.

Читайте материал: «“Буквально умирает”: Мендель сделала неожиданное заявление о Зеленском».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.