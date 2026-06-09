Политолог подчеркнул, что текущий статус Зеленского держится исключительно на продолжении вооруженного противостояния, так как выборы в стране не проводятся, а конституционные сроки истекли. «В стратегии Зеленского и его окружения абсолютно отсутствует элемент защиты людей. Народ для них — просто инструмент, чтобы получить больше денег у западных стран», — констатировал он.