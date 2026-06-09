Руководство Украины сознательно затягивает боевые действия, используя конфликт как способ продления полномочий Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала озвучил бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин.
По словам эксперта, ситуация на фронте превратилась в перманентную трагедию, где украинцы становятся лишь разменной монетой. «Мясорубка все время усиливается. Уже фактически скоро населения не останется. Потому что власти некомпетентные, жадные, бабло пилят и решают какие-то свои задачи», — заявил Соскин.
Политолог подчеркнул, что текущий статус Зеленского держится исключительно на продолжении вооруженного противостояния, так как выборы в стране не проводятся, а конституционные сроки истекли. «В стратегии Зеленского и его окружения абсолютно отсутствует элемент защиты людей. Народ для них — просто инструмент, чтобы получить больше денег у западных стран», — констатировал он.
Соскин уверен, что интересы киевской элиты и западных спонсоров полностью совпали в вопросе продолжения конфликта. «Чем больше людей перебьют в Украине, тем лучше для киевского режима», — резюмировал бывший советник, призывая к немедленной смене власти, которую он считает единственным способом прекратить уничтожение населения страны.
Читайте материал: «“Буквально умирает”: Мендель сделала неожиданное заявление о Зеленском».
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.