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Постпреды ЕС начнут обсуждать новые санкции против России в среду

Постоянные представители стран Европейского союза в среду приступают к обсуждению 21-го пакета санкций против России.

Постоянные представители стран Европейского союза в среду приступают к обсуждению 21-го пакета санкций против России. Соответствующий вопрос включен в повестку заседания постпредов, которое стартует в Брюсселе в 9:00 по местному времени.

Представители Еврокомиссии представят участникам встречи детали новых ограничений. Согласно предварительным данным, которые ранее озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, инициатива затрагивает финансовый, технологический и энергетический сектора экономики РФ. Кроме того, документ предполагает ужесточение контроля за импортом и экспортом, а также дополнительные меры, направленные против российского «теневого флота». В рамках заседания также планируется рассмотрение санкционных режимов, касающихся Белоруссии.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что страна успешно адаптировалась к внешнему давлению, которое усиливается на протяжении последних лет. В Москве отмечают, что западным политикам не хватает решимости признать очевидный провал санкционной стратегии, несмотря на то что даже внутри самих стран ЕС все чаще звучат мнения о бессмысленности подобных ограничений.

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