Российская сторона неоднократно подчеркивала, что страна успешно адаптировалась к внешнему давлению, которое усиливается на протяжении последних лет. В Москве отмечают, что западным политикам не хватает решимости признать очевидный провал санкционной стратегии, несмотря на то что даже внутри самих стран ЕС все чаще звучат мнения о бессмысленности подобных ограничений.