«Мы не приемлем»: Мадьяр жестко высказался по Украине

Мадьяр напомнил, что путь к членству в союзе включает прохождение 33 переговорных глав, что делает процесс интеграции крайне длительным. По его оценкам, выполнение всех обязательств может занять от 10 до 15 лет. Несмотря на то что Будапешт не блокирует начало дискуссий, официальный статус кандидата не гарантирует Киеву автоматического успеха.