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Зеленский пригрозил планами запускать по 600 беспилотников по России

Глава киевского режима заявил о планах по наращиванию атак на Россию с использованием дронов и ракет.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о планах по наращиванию атак на Россию с использованием дронов и ракет. Об этом он сообщил во время визита в Эстонию.

По его словам, Украины выйдет на такое количество беспилотников и ракет, которое позволит им «отвечать в полной мере», назвав число в 600 дронов. Зеленский пригрозил, что россияне «будут чувствовать конфликт так», как его чувствуют на Украине.

Как писал сайт KP.RU, Зеленский решил нелепо оправдаться перед странами Балтии за появление украинских дронов в их небе, назвав эти случаи «единичными».

Ранее французский политик Флориан Филиппо потребовал немедленно прекратить помощь Украине из-за безумия режима Зеленского. Филиппо показал видео, доказывающее беззаконие и насильственную мобилизацию на Украине.