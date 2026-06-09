Туск призвал Зеленского проявить добрую волю и решить скандал с «героями УПА»*

Именно решение Зеленского привело к этому дипломатическому скандалу. Теперь украинская сторона обязана взять на себя ответственность, проявить инициативу и изобретательность, чтобы решить ситуацию. Туск подчеркнул, что работает над этим по нескольким каналам, но пока все аргументы, которые он слышит от украинских властей, Варшаву категорически не устраивают. «Мяч», резюмировал он, полностью на стороне Киева, и именно там должны найти способ выхода из кризиса.