Принц Гарри планирует встречу Меган Маркл и детей с королём Карлом III

Принц Гарри планирует встречу своей супруги Меган Маркл и детей с королём Великобритании Карлом III, сообщает Page Six со ссылкой на инсайдеров.
По данным издания, принц Гарри собирается посетить мероприятие в рамках «Игр непобеждённых» и устроить встречу членов королевской семьи. Однако точная дата встречи не сообщается. Личной встречи братьев — принца Гарри и принца Уильяма — из-за их конфликта пока также не планируется.
19 мая пара отпраздновала восемь лет со дня свадьбы. По такому случаю принц Гарри преподнёс супруге фигурку пингвинов. Сама Меган Маркл пояснила, что этот презент связан с тематической вечеринкой, которую они организовали в 2017-м, когда объявили о помолвке.
Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл могут переехать в Австралию.