Принц Гарри планирует встречу Меган Маркл и детей с королём Карлом III

19 мая пара отпраздновала восемь лет со дня свадьбы. По такому случаю принц Гарри преподнёс супруге фигурку пингвинов. Сама Меган Маркл пояснила, что этот презент связан с тематической вечеринкой, которую они организовали в 2017-м, когда объявили о помолвке.