«Новые мосты, новые заводы»: Трамп анонсировал план восстановления Ирана

Президент США Дональд Трамп допустил участие Соединенных Штатов в масштабном восстановлении иранской инфраструктуры после завершения текущего конфликта. По его словам, Вашингтон планирует реализовать проект, сравнимый по значимости с историческим планом Маршалла.
«Кому-то придется строить всю эту инфраструктуру, новые мосты, новые заводы. Знаете ли, они говорят о триллионе долларов, а возможно, и больше. Поэтому мы, вероятно, будем вовлечены в восстановление, в помощь восстановлению», — сообщил Трамп в интервью телеканалу ABC News.
На уточняющий вопрос журналиста об аналогии с послевоенной помощью Европе американский лидер ответил утвердительно, однако обозначил принципиально иное условие участия Вашингтона. По словам Трампа, главным активом, на который претендуют США, станут энергоресурсы региона: «Мы получим половину их нефти».
Президент также пояснил, что сделал выбор в пользу дипломатического и экономического урегулирования, несмотря на давление со стороны части своего окружения. Он подчеркнул, что возобновление полномасштабных ударов стало бы крайне дорогостоящим шагом для американского бюджета и привело бы к длительному закрытию Ормузского пролива, что критически ударило бы по мировым рынкам.
«Некоторые из моих лучших друзей хотят, чтобы я снова начал бомбардировки, но они не понимают», — резюмировал Дональд Трамп, подтвердив намерение следовать выбранному курсу.