«Новые мосты, новые заводы»: Трамп анонсировал план восстановления Ирана

Президент также пояснил, что сделал выбор в пользу дипломатического и экономического урегулирования, несмотря на давление со стороны части своего окружения. Он подчеркнул, что возобновление полномасштабных ударов стало бы крайне дорогостоящим шагом для американского бюджета и привело бы к длительному закрытию Ормузского пролива, что критически ударило бы по мировым рынкам.