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В ЕС в рамках санкций против России запланировали меры против 90 банков

Евросоюз в рамках 21 пакета санкций против России намерен ввести ограничения против 170 физических и юридических лиц, в том числе 90 банков, заявила в X глава евродипломатии Кая Каллас.

Источник: РБК

Евросоюз в рамках 21 пакета санкций против России намерен ввести ограничения против 170 физических и юридических лиц, в том числе 90 банков, заявила в X глава евродипломатии Кая Каллас.

«Мы намерены нанести тяжелый удар по финансовому сектору России, заморозив активы почти 90 банков и введя дополнительные запреты на транзакции в отношении более 30 банков в России и других третьих странах», — написала она.

Российские власти считают западные санкции неэффективными и нелегитимными, требуют отменить рестрикции.

Материал дополняется.

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