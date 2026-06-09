Убийцу беженки с Украины в США признали неспособным участвовать в суде

Окружной суд в США отложил разбирательство по делу гражданина ДеКарлоса Брауна-младшего, убившего в сентябре 2025 года беженку с Украины Ирину Заруцкую, так как мужчина был признан неспособным предстать перед судом. Об этом говорится в документе инстанции.