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Убийцу беженки с Украины в США признали неспособным участвовать в суде

Окружной суд в США отложил разбирательство по делу гражданина ДеКарлоса Брауна-младшего, убившего в сентябре 2025 года беженку с Украины Ирину Заруцкую, так как мужчина был признан неспособным предстать перед судом.

Источник: РБК

Окружной суд в США отложил разбирательство по делу гражданина ДеКарлоса Брауна-младшего, убившего в сентябре 2025 года беженку с Украины Ирину Заруцкую, так как мужчина был признан неспособным предстать перед судом. Об этом говорится в документе инстанции.

Согласно Конституции США, человек, чтобы предстать перед судом и, возможно, быть приговоренным к смертной казни, должен быть «способен участвовать в своем уголовном процессе».

«В настоящее время федеральные эксперты из Бюро тюрем Министерства юстиции США установили, что психическое заболевание и нарушения психики мистера Брауна делают его в настоящее время неспособным участвовать в федеральном уголовном процессе», — говорится в документе.

Брауна признают недееспособным и поместят в специализированное охраняемое медицинское учреждение, где он будет проходить лечение.

Убийство произошло в общественном транспорте в Шарлотте, штат Северная Каролина, США. Бездомный 34-летний афроамериканец нанес 23-летней беженке Заруцкой множество ножевых ранений. Его арестовали и предъявили обвинение.

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