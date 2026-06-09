Туск заявил о недопустимости переговоров по Украине без участия Польши

По словам Туска, он не единственный, кого раздражает формат Е3, исключающий участие в переговорах других европейских партнеров Украины. Он отметил, что премьер-министру Италии Джорджии Мелони тоже это не нравится. «Любые договоренности, в которых Польша не участвует, не будут иметь обязательной силы для Польши», — подчеркнул он.