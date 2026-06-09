Туск заявил о недопустимости переговоров по Украине без участия Польши

Как сообщает Reuters, Дональд Туск был разочарован отсутствием приглашения Варшавы на встречу лидеров Британии, Германии и Франции с президентом Украины Зеленским в Лондоне.
Тот факт, что Туск не был приглашен на данное мероприятие, породил у Варшавы вопросы о том, не связано ли это со стремлением западных держав оттеснить Польшу на второй план.
«Я очень осторожен в отношении идей, возникающих в Западной Европе, о скорейшем начале диалога или разговора с Владимиром Путиным по поводу Украины», — сказал Туск. Премьер-министр подчеркнул, что Польша обязательно должна участвовать в переговорах.
Агентство напоминает, что в ходе всего конфликта Варшава оказывала Киеву финансовую и военную поддержку, став одним из крупнейших спонсоров обороны в НАТО.
По словам Туска, он не единственный, кого раздражает формат Е3, исключающий участие в переговорах других европейских партнеров Украины. Он отметил, что премьер-министру Италии Джорджии Мелони тоже это не нравится. «Любые договоренности, в которых Польша не участвует, не будут иметь обязательной силы для Польши», — подчеркнул он.