Новый ударный вертолет Китая засветился в сети

Дополнительный интерес к проекту вызывает тот факт, что Z-21 рассматривается как один из наиболее современных вертолетов нового поколения в китайской армии. Наличие развитого комплекса сенсоров и нескольких точек подвески вооружения указывает на стремление создать универсальную боевую платформу для выполнения широкого круга задач в интересах сухопутных войск.