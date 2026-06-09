Новый ударный вертолет Китая засветился в сети

В социальных сетях опубликованы изображения нового китайского боевого вертолета Z-21, который рассматривается как перспективное пополнение армейской авиации Народно-освободительной армии Китая.
Как отмечают авторы канала «Новый оборонный заказ. Стратегии», машина получила увеличенный планер, шесть точек подвески вооружения и развитый комплекс оптико-электронных средств наблюдения и наведения.
Особое внимание разработчики уделили снижению заметности вертолета. В конструкции применены решения, направленные на уменьшение тепловой сигнатуры, включая частичное экранирование выхлопной системы. Предполагается, что такие меры позволят машине эффективнее действовать в районах, прикрытых современными средствами противовоздушной обороны.
Официальные данные о тактико-технических характеристиках, составе вооружения и полном спектре возможностей нового вертолета пока не раскрываются. Тем не менее специалисты уже связывают появление Z-21 с дальнейшим развитием армейской авиации Китая.
По оценке наблюдателей, новая машина должна усилить возможности НОАК в рамках перехода к более сложной структуре войск, сочетающей высокую мобильность, значительную огневую мощь и применение современных сетевых технологий управления на поле боя.
Дополнительный интерес к проекту вызывает тот факт, что Z-21 рассматривается как один из наиболее современных вертолетов нового поколения в китайской армии. Наличие развитого комплекса сенсоров и нескольких точек подвески вооружения указывает на стремление создать универсальную боевую платформу для выполнения широкого круга задач в интересах сухопутных войск.
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