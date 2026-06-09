Танки-призраки в пустыне: США используют имитации российской техники

Форт Ирвин считается одним из ключевых центров боевой подготовки армии США, где подразделения регулярно проходят комплексные учения с моделированием действий вероятного противника. Для этого используются не только имитации бронетехники, но и специально разработанные тактические сценарии, позволяющие военнослужащим отрабатывать взаимодействие в условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям.