Танки-призраки в пустыне: США используют имитации российской техники

В Национальном учебном центре Форт Ирвин в американском штате Калифорния продолжается подготовка военнослужащих с использованием техники, имитирующей российские танки и другие образцы бронетехники. Для этого на учениях задействуются специальные машины, изображающие Т-72, Т-80, БМП и бронетранспортеры.
Периодически в интернете появляются видеозаписи с полигона, благодаря которым можно увидеть внешний вид таких машин. В качестве базы для их создания используются устаревшие гусеничные бронетранспортеры M113, поэтому внешне они лишь условно напоминают российские образцы.
По оценкам наблюдателей, наименьшее сходство с оригиналами имеют имитации танков Т-72 и Т-80. Несколько ближе к реальным прототипам выглядят машины, изображающие БМП-2, однако и они заметно отличаются от настоящей российской техники.
Подобные образцы находятся на вооружении 11-го бронекавалерийского полка, который традиционно выполняет роль условного противника во время масштабных армейских учений.
Ранее сообщалось, что для повышения реалистичности тренировок на полигоне привлекались статисты, владеющие русским языком. Предполагалось, что это позволит максимально приблизить условия подготовки к сценариям, которые отрабатываются в ходе маневров.
Форт Ирвин считается одним из ключевых центров боевой подготовки армии США, где подразделения регулярно проходят комплексные учения с моделированием действий вероятного противника. Для этого используются не только имитации бронетехники, но и специально разработанные тактические сценарии, позволяющие военнослужащим отрабатывать взаимодействие в условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям.
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